Також протягом дня можливий мокрий сніг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яка погода буде в Україні?
За даними синоптиків, вночі в північних областях можливі невеликі, а вдень у західних областях помірні дощі. На Закарпатті місцями прогнозують значні опади.
Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, вдень і у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень – від +9 до +14 градусів. На півдні країни та Прикарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +16 градусів. У Карпатах очікується дощ та мокрий сніг, а вдень місцями значний дощ. Температура вночі становитиме близько 0 градусів, вдень – +3..+8 градусів.
Яка температура буде в українських містах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +12...+14;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +12...+14;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +10...+12;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +11...+13.
Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру
Що варто знати про погоду в Україні: коротко про головне
В Україні 18 листопада очікуються опади у вигляді мокрого снігу та незначного дощу. Також синоптики попереджають про можливі сильні пориви вітру зі швидкістю до 20 метрів за секунду.
Метеорологиня Вазіра Мартазінова раніше повідомляла, що перший серйозний сніг в Україні варто очікувати вже наприкінці осені. Відповідні опади можуть накрити територію країни в останні дні листопада.
Водночас синоптикиня Наталія Птуха зазначала, що після першої декади листопада можливі зимові процеси. Однак цей місяць є перехідним, тому температура повітря може бути як високою, так і нижчою.