Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Когда в Киеве и области будет мороз и снег?
Синоптики рассказали, что до 19 ноября в столичном регионе будет переменчивая погода.
Ночью 16 ноября ожидают небольшой мороз. Днем будет облачно и местами пройдет небольшой дождь. Столбики термометров будут показывать +3 – +8.
17 ноября прогнозируют оживленный ветер, который с юго-запада будет нести довольно теплый воздух. Ночью мороза не будет, а днем прогнозируют +10 – +13.
18 ноября днем днем будет идти дождь. Термометры будут показывать +4 – +9.
А вот уже 19 ноября возможен мокрый снег при нулевой температуре.
В целом ночные морозы в ближайшие дни прогнозируют по всей северной части Украины. Столбики термометров опустятся до -5 градусов.
Ближе к концу ноября в Карпатах будет возможен устойчивый снежный покров.
В то же время в Укргидрометцентре пока еще не берутся точно прогнозировать, какой будет зима в Украине.