Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Місцями сніги та зливи, а подекуди – до 18 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на тиждень
У яких регіонах оголосили штормове попередження?
За даними Укргідрометцентру, 17 листопада у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
У зв'язку з цим там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
У яких областях України оголосили перший рівень небезпечності / Скриншот карти Укргідрометцентру
Що варто знати про погоду в Україні?
17 листопада вдень у західних областях можливі помірні дощі. На Закарпатті місцями прогнозують значні опади. Вітер буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень – від +9 до +14 градусів. На півдні країни та Прикарпатті стовпчики термометрів показуватимуть до +16 градусів. У Карпатах очікується дощ та мокрий сніг, а вдень місцями значний дощ. Температура вночі становитиме близько 0 градусів, вдень – +3..+8 градусів.
Варто зауважити, що 18 листопада у західних областях очікується зниження температури до 4 градусів морозу вночі. Окрім цього, 19 листопада схоже похолодання пошириться на північні та більшість центральних областей.