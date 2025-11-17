Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Місцями сніги та зливи, а подекуди – до 18 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на тиждень

У яких регіонах оголосили штормове попередження?

За даними Укргідрометцентру, 17 листопада у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

У зв'язку з цим там оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.



У яких областях України оголосили перший рівень небезпечності / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?