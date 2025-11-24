Укр Рус
24 Канал Новости Украины Гололедица сковывает дороги в нескольких областях Украины
24 ноября, 19:32
2

Гололедица сковывает дороги в нескольких областях Украины

София Рожик
Основные тезисы
  • Ночью и утром 25 ноября ожидается гололедица в нескольких областях.
  • В одном из регионов также возможен небольшой дождь, мокрый снег и слабый гололед.

Украинцев предупредили об ухудшении погоды вечером 24 ноября и утром 25 ноября. Синоптики призывают быть осторожными на дорогах.

В ряде областей ожидается гололедица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные гидрометцентры.

Где будет гололедица?

Ночью и утром на дорогах гололедица будет по Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

Кроме того, на Волыни ночью возможен небольшой дождь, мокрый снег и местами слабый гололед.

Объявлен 1 уровень опасности, желтый.

Обратите внимание! I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Населению надо быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Погода в Украине: последние новости

  • Ранее синоптики предупреждали, что последняя неделя ноября будет аномально теплой в одной части Украины, но с холодом дождями и снегом в другой.

  • Но уже с 26 ноября морозы временно отступят и в Украину вернется незначительное повышение температуры.