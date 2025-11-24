Также прогнозируется гололедица на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Киевскую область охватит непогода: когда в столичном регионе будет идти дождь
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков, в западных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории день пройдет без осадков. Ночью и утром в юго-восточной части страны местами возможен туман.
Ветер будет преимущественно юго-восточным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, днем и в большинстве центральных и южных областей местами возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 мороза, днем – +3...+8 градусов тепла. Тогда как на юге страны ночью столбики термометра будут показывать +1...+6 градусов тепла, днем – +8...+13 градусов, а в Крыму – до +17 градусов.
Какой будет температура в украинских городах?
Киев +6...+8;
Ужгород +6...+8;
Львов +4...+6;
Ивано-Франковск +5...+7;
Тернополь +5...+7;
Черновцы +5...+7;
Хмельницкий +5...+7;
Луцк +4...+6;
Ровно +4...+6;
Житомир +4...+6;
Винница +6...+8;
Одесса +10...+12;
Николаев +11...+13;
Херсон +11...+13;
Симферополь +12...+14;
Кропивницкий +7...+9;
Черкассы +6...+8;
Чернигов +5...+7;
Сумы +5...+7;
Полтава +6...+8;
Днепр +7...+9;
Запорожье +10...+12;
Донецк +8...+10;
Луганск +5...+7;
Харьков +5...+7.
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Какой будет погода в последнюю неделю ноября?
По данным синоптиков, последняя неделя ноября будет характеризоваться аномально теплой и неустойчивой погодой, с холодом и снегом на западе и дождями в других регионах. В начале недели температура в западных областях будет колебаться в пределах от -2 до +4 градусов, а в других регионах – от 0 до +16 градусов.
Также отмечается, что с 26 ноября в Украине ожидается повышение температуры, морозы временно отойдут. В западных областях температура ночью будет колебаться в пределах от 1 до 4 градусов тепла.