Также прогнозируется гололедица на дорогах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Киевскую область охватит непогода: когда в столичном регионе будет идти дождь

Какой будет погода в Украине?

По данным синоптиков, в западных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории день пройдет без осадков. Ночью и утром в юго-восточной части страны местами возможен туман.

Ветер будет преимущественно юго-восточным со скоростью до 7 – 12 метров в секунду. В Карпатах, днем и в большинстве центральных и южных областей местами возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 мороза, днем – +3...+8 градусов тепла. Тогда как на юге страны ночью столбики термометра будут показывать +1...+6 градусов тепла, днем – +8...+13 градусов, а в Крыму – до +17 градусов.

Какой будет температура в украинских городах?

  • Киев +6...+8;

  • Ужгород +6...+8;

  • Львов +4...+6;

  • Ивано-Франковск +5...+7;

  • Тернополь +5...+7;

  • Черновцы +5...+7;

  • Хмельницкий +5...+7;

  • Луцк +4...+6;

  • Ровно +4...+6;

  • Житомир +4...+6;

  • Винница +6...+8;

  • Одесса +10...+12;

  • Николаев +11...+13;

  • Херсон +11...+13;

  • Симферополь +12...+14;

  • Кропивницкий +7...+9;

  • Черкассы +6...+8;

  • Чернигов +5...+7;

  • Сумы +5...+7;

  • Полтава +6...+8;

  • Днепр +7...+9;

  • Запорожье +10...+12;

  • Донецк +8...+10;

  • Луганск +5...+7;

  • Харьков +5...+7.

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какой будет погода в последнюю неделю ноября?

  • По данным синоптиков, последняя неделя ноября будет характеризоваться аномально теплой и неустойчивой погодой, с холодом и снегом на западе и дождями в других регионах. В начале недели температура в западных областях будет колебаться в пределах от -2 до +4 градусов, а в других регионах – от 0 до +16 градусов.

  • Также отмечается, что с 26 ноября в Украине ожидается повышение температуры, морозы временно отойдут. В западных областях температура ночью будет колебаться в пределах от 1 до 4 градусов тепла.