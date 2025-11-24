Також прогнозується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Київщину охопить негода: коли в столичному регіоні йтиме дощ

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, у західних областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території день мине без опадів. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями можливий туман.

Вітер буде переважно південно-східним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, вдень і в більшості центральних та південних областей подекуди можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 морозу, вдень – +3…+8 градусів тепла. Тоді як на півдні країни вночі стовпчики термометра показуватимуть +1..+6 градусів тепла, вдень – +8…+13 градусів, а в Криму – до +17 градусів.

Якою буде температура в українських містах?

  • Київ +6...+8;

  • Ужгород +6...+8;

  • Львів +4...+6;

  • Івано-Франківськ +5...+7;

  • Тернопіль +5...+7;

  • Чернівці +5...+7;

  • Хмельницький +5...+7;

  • Луцьк +4...+6;

  • Рівне +4...+6;

  • Житомир +4...+6;

  • Вінниця +6...+8;

  • Одеса +10...+12;

  • Миколаїв +11...+13;

  • Херсон +11...+13;

  • Сімферополь +12...+14;

  • Кропивницький +7...+9;

  • Черкаси +6...+8;

  • Чернігів +5...+7;

  • Суми +5...+7;

  • Полтава +6...+8;

  • Дніпро +7...+9;

  • Запоріжжя +10...+12;

  • Донецьк +8...+10;

  • Луганськ +5...+7;

  • Харків +5...+7.

Прогноз погоди в Україні на 25 листопада
Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру

Якою буде погода в останній тиждень листопада?

  • За даними синоптиків, останній тиждень листопада буде характеризуватися аномально теплою та нестійкою погодою, з холодом і снігом на заході та дощами в інших регіонах. На початку тижня температура в західних областях коливатиметься в межах від -2 до +4 градусів, а в інших регіонах – від 0 до +16 градусів.

  • Також зазначається, що з 26 листопада в Україні очікується підвищення температури, морози тимчасово відійдуть. У західних областях температура вночі коливатиметься в межах від 1 до 4 градусів тепла.