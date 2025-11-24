Також прогнозується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Київщину охопить негода: коли в столичному регіоні йтиме дощ

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків, у західних областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території день мине без опадів. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями можливий туман.

Вітер буде переважно південно-східним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду. У Карпатах, вдень і в більшості центральних та південних областей подекуди можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 морозу, вдень – +3…+8 градусів тепла. Тоді як на півдні країни вночі стовпчики термометра показуватимуть +1..+6 градусів тепла, вдень – +8…+13 градусів, а в Криму – до +17 градусів.

Якою буде температура в українських містах?

Київ +6...+8;

Ужгород +6...+8;

Львів +4...+6;

Івано-Франківськ +5...+7;

Тернопіль +5...+7;

Чернівці +5...+7;

Хмельницький +5...+7;

Луцьк +4...+6;

Рівне +4...+6;

Житомир +4...+6;

Вінниця +6...+8;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +7...+9;

Черкаси +6...+8;

Чернігів +5...+7;

Суми +5...+7;

Полтава +6...+8;

Дніпро +7...+9;

Запоріжжя +10...+12;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +5...+7;

Харків +5...+7.



Прогноз погоди в Україні на 25 листопада / Скриншот карти Укргідрометцентру

Якою буде погода в останній тиждень листопада?