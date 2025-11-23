Про це пише 24 Канал з посиланням на столичний Укргідрометцентр.
Коли в Києві закінчиться дощ?
За прогнозами, дощитиме в столичному регіоні до кінця доби. Через це можливі ускладнення руху на дорогах. Через негоду оголошено перши' (жовтий) рівень небезпечності. Опади увечері 23 листопада й до ночі будуть значними.
Зазначимо також, що такі умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Як убезпечити себе під час зливи?
Небезпека може ховатися у великих калюжах та на затоплених ділянках дороги. Там можуть бути гострі предмети чи ями. Тому водіям і пішоходям радять не потрапляти в такі калюжі.
Керманичам у негоду також варто зменшити швидкість й умикати протитуманні фари, аби авто було помітно за стіною дощу. Пішоходам в таку погоду краще вдягати яскравий або світловідбивний одяг. Це важливо, зокрема, в темний час.
Якою буде погода найближчим часом?
Синоптики попередили, що в наступні дні погода в частині регіонів може змінитися. Так у південних і центральних областях прогнозується туман, а в західних – ожеледиця на дорогах та пориви вітру.
Останній тиждень листопада обіцяє бути аномально теплим, однак погода залишатиметься нестійкою – на Заході можливо буде холодно та сніжно, а в решті областей литимуть дощі.
Різкого похолодання найближчим часом не буде. Лише вночі можливе падіння температури, а термометри в західних регіонах, можливо, показуватимуть 0 градусів навіть у день.