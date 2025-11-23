Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на столичный Укргидрометцентр.
Когда в Киеве закончится дождь?
По прогнозам, дождь будет идти в столичном регионе до конца суток. Из-за этого возможны осложнения движения на дорогах. Из-за непогоды объявлен первый (желтый) уровень опасности. Осадки вечером 23 ноября и до ночи будут значительными.
Отметим также, что такие условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Как обезопасить себя во время ливня?
Опасность может скрываться в больших лужах и на затопленных участках дороги. Там могут быть острые предметы или ямы. Поэтому водителям и пешеходам советуют не попадать в такие лужи.
Водителям в непогоду также стоит сбавить скорость и включать противотуманные фары, чтобы авто было заметно за стеной дождя. Пешеходам в такую погоду лучше надевать яркую или светоотражающую одежду. Это важно, в частности, в темное время суток.
Какой будет погода в ближайшее время?
Синоптики предупредили, что в последующие дни погода в части регионов может измениться. Так в южных и центральных областях прогнозируется туман, а в западных – гололедица на дорогах и порывы ветра.
Последняя неделя ноября обещает быть аномально теплой, однако погода будет оставаться неустойчивой – на Западе возможно будет холодно и снежно, а в остальных областях будут лить дожди.
Резкого похолодание в ближайшее время не будет. Только ночью возможно падение температуры, а термометры в западных регионах, возможно, показывать 0 градусов даже в день.