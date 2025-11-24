Ожеледиця скує дороги у кількох областях України

Українців попередили про погіршення погоди увечері 24 листопада та вранці 25 листопада. Синоптики закликають бути обережними на дорогах.

У низці областей очікується ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні гідрометцентри.

Дивіться також Мокрий сніг, ожеледиця та дощі: прогноз погоди на 25 листопада

Де буде ожеледиця?

Вночі та вранці на дорогах ожеледиця буде по Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях.

Окрім того, на Волині вночі можливий невеликий дощ, мокрий сніг та місцями слабка ожеледь.

Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

Зверніть увагу! I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Населенню треба бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Погода в Україні: останні новини