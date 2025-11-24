У низці областей очікується ожеледиця. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні гідрометцентри.
Дивіться також Мокрий сніг, ожеледиця та дощі: прогноз погоди на 25 листопада
Де буде ожеледиця?
Вночі та вранці на дорогах ожеледиця буде по Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях.
Окрім того, на Волині вночі можливий невеликий дощ, мокрий сніг та місцями слабка ожеледь.
Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.
Зверніть увагу! I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Населенню треба бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.
Погода в Україні: останні новини
Раніше синоптики попереджали, що останній тиждень листопада буде аномально теплим в одній частині України, але з холодом дощами і снігом в іншій.
Та уже з 26 листопада морози тимчасово відступлять і до України повернеться незначне підвищення температури.