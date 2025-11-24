В ряде областей ожидается гололедица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные гидрометцентры.
Где будет гололедица?
Ночью и утром на дорогах гололедица будет по Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях.
Кроме того, на Волыни ночью возможен небольшой дождь, мокрый снег и местами слабый гололед.
Объявлен 1 уровень опасности, желтый.
Обратите внимание! I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Населению надо быть осторожными во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
Погода в Украине: последние новости
Ранее синоптики предупреждали, что последняя неделя ноября будет аномально теплой в одной части Украины, но с холодом дождями и снегом в другой.
Но уже с 26 ноября морозы временно отступят и в Украину вернется незначительное повышение температуры.