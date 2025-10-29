Зима во всей красе посреди осени: на высокогорье Карпат намело до 80 сантиметров снега
- На высокогорье Карпат выпало до 80 сантиметров снега, температура опустилась до -3 градусов.
- Видимость снизилась до 30 метров, дует сильный ветер.
Зима посреди осени во всей своей красе бушует на высокогорье Карпат. Там продолжает засыпать снегом.
Также удерживается мороз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.
Какая погода на высокогорье 29 октября?
Спасатели рассказали, какая ситуация в горах по состоянию на 9:20 29 октября.
Так, на горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость – до 30 метров.
Дует юго-западный ветер со скоростью 15 – 17 метров в секунду.
А температура воздуха опустилась до -3.
Переметы свежего снега на вершине местами до 80 сантиметров,
– говорят спасатели.
28 октября в сети показали, как засыпанный снегом Буковель. За день до этого на курорте царила солнечная погода.
В среду, 29 октября, в Украине будет идти дождь, также местами будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. А в Карпатах – мокрый снег и дождь, ночная температура около 0 и тоже сильные порывы ветра.
По прогнозу на ноябрь, средняя месячная температура будет на несколько градусов выше нормы во многих областях. Количество осадков прогнозируют на уровне 34 – 77 миллиметров, в Карпатах местами будет 100 миллиметров, что составляет 80 – 100% от нормы.