Зима во всей красе посреди осени: на высокогорье Карпат намело до 80 сантиметров снега

Зима посреди осени во всей своей красе бушует на высокогорье Карпат. Там продолжает засыпать снегом.

Также удерживается мороз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.

Смотрите также Спасатели предупредили туристов о серьезной непогоде в Карпатах: апокалиптические кадры

Какая погода на высокогорье 29 октября?

Спасатели рассказали, какая ситуация в горах по состоянию на 9:20 29 октября.

Так, на горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость – до 30 метров.

Дует юго-западный ветер со скоростью 15 – 17 метров в секунду.

А температура воздуха опустилась до -3.

Переметы свежего снега на вершине местами до 80 сантиметров,

– говорят спасатели.

Погода в Украине: последние новости