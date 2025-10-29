Зима у всій красі посеред осені: на високогір'ї Карпат намело до 80 сантиметрів снігу

Також утримується мороз. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

Дивіться також Рятувальники попередили туристів про серйозну негоду в Карпатах: апокаліптичні кадри

Рятувальники розповіли, яка ситуація у горах станом на 9:20 29 жовтня.

Так, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість – до 30 метрів.

Дме південно-західний вітер зі швидкістю 15 – 17 метрів за секунду.

А температура повітря опустилася до -3.

Перемети свіжого снігу на вершині місцями до 80 сантиметрів,

– кажуть рятувальники.

28 жовтня у мережі показали, як засипаний снігом Буковель. За день до цього на курорті панувала сонячна погода.

У середу, 29 жовтня, в Україні дощитиме, також подекуди будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. А у Карпатах – мокрий сніг та дощ, нічна температура близько 0 і теж сильні пориви вітру.