Зима у всій красі посеред осені: на високогір'ї Карпат намело до 80 сантиметрів снігу
- На високогір'ї Карпат випало до 80 сантиметрів снігу, температура опустилася до -3 градусів.
- Видимість знизилася до 30 метрів, дме сильний вітер.
Зима посеред осені у всій своїй красі вирує на високогір'ї Карпат. Там продовжує засипати снігом.
Також утримується мороз. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.
Дивіться також Рятувальники попередили туристів про серйозну негоду в Карпатах: апокаліптичні кадри
Яка погода на високогір'ї 29 жовтня?
Рятувальники розповіли, яка ситуація у горах станом на 9:20 29 жовтня.
Так, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість – до 30 метрів.
Дме південно-західний вітер зі швидкістю 15 – 17 метрів за секунду.
А температура повітря опустилася до -3.
Перемети свіжого снігу на вершині місцями до 80 сантиметрів,
– кажуть рятувальники.
Погода в Україні: останні новини
28 жовтня у мережі показали, як засипаний снігом Буковель. За день до цього на курорті панувала сонячна погода.
У середу, 29 жовтня, в Україні дощитиме, також подекуди будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. А у Карпатах – мокрий сніг та дощ, нічна температура близько 0 і теж сильні пориви вітру.
За прогнозом на листопад, середня місячна температура буде на декілька градусів вищою за норму у багатьох областях. Кількість опадів прогнозують на рівні 34 – 77 міліметрів, в Карпатах місцями буде 100 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.