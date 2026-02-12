Какой может быть погода весной: синоптик рассказал, каких условий ждать в Украине

Вскоре закончится зимний период, который стал одним из самых холодных за последние годы, однако то, когда наступит метеорологическая весна, остается под вопросом.

Об этом рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу".

Какой будет погода весной?

Метеорологическая весна начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону повышения. Например, в Черкасской области в основном это происходит 2 марта, но все зависит от атмосферной циркуляции.

Ранние весны обычно бывают затяжными и обманчивыми. Для них характерно неоднократное возвращение холодов. Поздние весны, наоборот, бывают дружными и теплыми во второй половине, без угрозы поздних заморозков,

– объяснил он.

По его словам, в течение апреля и мая могут быть засушливые условия, полевые работы могут задержаться до конца второго весеннего месяца. А весеннее половодье может быть выраженным, с максимумом во второй половине марта.

В то же время синоптик также предупредил, что из-за колебаний температуры воздуха около 0 градусов может наблюдаться хлюпанье под ногами, сырость, а также удержаться гололедица, что может вызвать дискомфорт.

Какая погода будет до конца зимы?