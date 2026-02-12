Якою може бути погода весною: синоптик розповів, яких умов чекати в Україні

Невдовзі закінчиться зимовий період, який став одни із найхолодніших за останні роки, проте те, коли настане метеорологічна весна, залишається під питанням.

Про це розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу".

Якою буде погода весною?

Метеорологічна весна починається зі стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів у бік підвищення. Наприклад, у Черкаській області здебільшого це стається 2 березня, але усе залежить від атмосферної циркуляції.

Ранні весни зазвичай бувають затяжними та оманливими. Для них характерне неодноразове повернення холодів. Пізні весни, навпаки, бувають дружними і теплими в другій половині, без загрози пізніх заморозків,

– пояснив він.

За його словами, протягом квітня та травня можуть бути посушливі умови, польові роботи можуть затриматися до кінця другого весняного місяця. А весняне водопілля може бути вираженим, з максимумом у другій половині березня.

Водночас синоптик також попередив, що через коливання температури повітря близько 0 градусів може спостерігатись хлюпанина під ногами, сирість, а також утриматися ожеледиця, що може спричинити дискомфорт.

Яка погода буде до кінця зими?