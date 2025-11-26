Дороги одного из регионов сковывает гололедица на несколько дней
- На Львовщине ожидается гололедица с 27 по 30 ноября.
- Объявлен І уровень опасности.
Синоптики предупредили об угрозе для Львовщины. Там ожидается гололедица.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Когда будет гололедица на Львовщине?
Опасность по территории Львовской области и городу Львову будет удерживаться 4 суток.
Гололедица на дорогах ожидается 27 ноября, а также ночью и утром 28 – 30 ноября.
Объявлен І уровень опасности, желтый.
Справочно. I уровень опасности означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. Население просят быть осторожным во время пребывания на улице, избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.
Погода в Украине: последние новости
27 ноября в западных областях Украины ожидают ночью до -2 градусов. А в северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областях днем пройдут небольшие дожди.
А в декабре средняя температура ожидается от -3 до +5 градусов.
Сильного снега в Украине в ближайшее время не будет, будут идти только дожди.