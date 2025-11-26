Дороги одного із регіонів скує ожеледиця на кілька днів
- На Львівщині очікується ожеледиця з 27 по 30 листопада.
- Оголошено І рівень небезпеки.
Синоптики попередили про загрозу для Львівщини. Там очікується ожеледиця.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Коли буде ожеледиця на Львівщині?
Небезпека по території Львівської області та міста Львова утримуватиметься 4 доби.
Ожеледиця на дорогах очікується 27 листопада, а також вночі та вранці 28 – 30 листопада.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Довідково. I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Населення просять бути обережним під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.
Погода в Україні: останні новини
27 листопада у західних областях України очікують вночі до -2 градусів. А у північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень пройдуть невеликі дощі.
А у грудні середня температура очікується від -3 до +5 градусів.
Сильного снігу в Україні найближчим часом не буде, йтимуть лише дощі.