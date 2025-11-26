Дороги одного із регіонів скує ожеледиця на кілька днів

Синоптики попередили про загрозу для Львівщини. Там очікується ожеледиця.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Коли буде ожеледиця на Львівщині?

Небезпека по території Львівської області та міста Львова утримуватиметься 4 доби.

Ожеледиця на дорогах очікується 27 листопада, а також вночі та вранці 28 – 30 листопада.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Населення просять бути обережним під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

