Укр Рус
24 Канал Новости Украины Дожди продлятся, а ветер усилится: погода в Украине на 29 октября
28 октября, 15:59
3

Дожди продлятся, а ветер усилится: погода в Украине на 29 октября

Дарья Смородская

В среду, 29 октября, погода в Украине будет облачной с дождями в нескольких областях. Температура будет осенней, пока что заморозков синоптики не прогнозируют.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Отопительный сезон 2025: в каких городах Украины уже включили тепло

Какой будет погода в Украине 29 октября?

29 октября пронозируется облачное небо с прояснениями. Умеренный дождь днем ожидается на Востоке, Севере и центре страны. Ночью осадки будут в Закарпатской области.

Ветер прогнозируют преимущественно с юго-западного направления, 7 – 12 метров в секунду. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами будут порывы до 15 – 20 метров за секунду.

Ночью температура воздуха будет +2...+7 градусов, а днем прогреется до 8 – 13 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны синоптики прогнозируют +16 градусов.

Ночь в Карпатах может пройти с умеренными осадками преимущественно в виде снега. Днем там прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Порывы ветра в горах могут достигать 17 – 22 метров в секунду. Температура ночью ожидается от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза, днем будет +1...+6 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +10...+12;

  • Ужгород +13...+15;

  • Львов +10...+12;

  • Ивано-Франковск +10...+12;

  • Тернополь +10...+12;

  • Черновцы +10...+12;

  • Хмельницкий +10...+12;

  • Луцк +10...+12;

  • Ровно +10...+12;

  • Житомир +10...+12;

  • Винница +10...+12;

  • Одесса +14...+16;

  • Николаев +14...+16;

  • Херсон +13...+15;

  • Симферополь +13...+15;

  • Кропивницкий +10...+12;

  • Черкассы +10...+12;

  • Чернигов +9...+11;

  • Сумы +9...+11;

  • Полтава +10...+12;

  • Днепр +10...+12;

  • Запорожье +13...+15;

  • Донецк +11...+12;

  • Луганск +10...+12;

  • Харьков +9...+11.


Прогноз погоды в Украине на 29 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозируют в ближайшее время?

  • В конце октября в Украину накроют дожди и шквалы, но местами температура воздуха будет подниматься до 18 градусов тепла. Всего до конца месяца температурные показатели будут колебаться от 7 до 17 градусов, в зависимости от региона. Местами возможны туманы.

  • Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что в ближайшее время в Украине не стоит ожидать заморозков или снегопадов.

  • Метеоролог Вера Балабух прогнозирует, что зимы в Украине станут еще теплее и короче – погода в декабре – феврале все чаще будет напоминать весну или осень.