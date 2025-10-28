Дощі триватимуть, а вітер посилиться: погода в Україні на 29 жовтня
У середу, 29 жовтня, погода в Україні буде хмарною з дощами в кількох областях. Температура буде осінньою, поки що заморозків синоптики не прогнозують.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Опалювальний сезон 2025: в яких містах України вже ввімкнули тепло
Якою буде погода в Україні 29 жовтня?
29 жовтня пронозується хмарне небо з проясненнями. Помірний дощ удень очікується на Сході, Півночі та центрі країни. Уночі опади будуть в Закарпатській області.
Вітер прогнозують переважно з південно-західного напрямку, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями будуть пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Уночі температура повітря буде +2…+7 градусів, а вдень прогріється до 8 – 13 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни синоптики прогнозують +16 градусів.
Ніч в Карпатах може минути з помірними опадами переважно у вигляді снігу. Вдень там прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Пориви вітру в горах можуть сягати 17 – 22 метрів за секунду. Температура вночі очікується від 1 градусу тепла до 3 градусів морозу, удень буде +1…+6 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах?
Київ +10...+12;
Ужгород +13...+15;
Львів +10...+12;
Івано-Франківськ +10...+12;
Тернопіль +10...+12;
Чернівці +10...+12;
Хмельницький +10...+12;
Луцьк +10...+12;
Рівне +10...+12;
Житомир +10...+12;
Вінниця +10...+12;
Одеса +14...+16;
Миколаїв +14...+16;
Херсон +13...+15;
Сімферополь +13...+15;
Кропивницький +10...+12;
Черкаси +10...+12;
Чернігів +9...+11;
Суми +9...+11;
Полтава +10...+12;
Дніпро +10...+12;
Запоріжжя +13...+15;
Донецьк +11...+12;
Луганськ +10...+12;
Харків +9...+11.
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду прогнозують найближчим часом?
Наприкінці жовтня в Україну накриють дощі та шквали, але місцями температура повітря буде підійматися до 18 градусів тепла. Загалом до кінця місяця температурні показники коливатимуться від 7 до 17 градусів, залежно від регіону. Місцями можливі тумани.
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що найближчим часом в Україні не варто очікувати заморозків чи снігопадів.
Метеорологиня Віра Балабух прогнозує, що зими в Україні стануть ще теплішими та коротшими – погода в грудні – лютому все частіше нагадуватиме весну чи осінь.