Дощі триватимуть, а вітер посилиться: погода в Україні на 29 жовтня

У середу, 29 жовтня, погода в Україні буде хмарною з дощами в кількох областях. Температура буде осінньою, поки що заморозків синоптики не прогнозують.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 29 жовтня?

29 жовтня пронозується хмарне небо з проясненнями. Помірний дощ удень очікується на Сході, Півночі та центрі країни. Уночі опади будуть в Закарпатській області.

Вітер прогнозують переважно з південно-західного напрямку, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями будуть пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Уночі температура повітря буде +2…+7 градусів, а вдень прогріється до 8 – 13 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни синоптики прогнозують +16 градусів.

Ніч в Карпатах може минути з помірними опадами переважно у вигляді снігу. Вдень там прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Пориви вітру в горах можуть сягати 17 – 22 метрів за секунду. Температура вночі очікується від 1 градусу тепла до 3 градусів морозу, удень буде +1…+6 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +10...+12;

Ужгород +13...+15;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +9...+11;

Суми +9...+11;

Полтава +10...+12;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +11...+12;

Луганськ +10...+12;

Харків +9...+11.



Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозують найближчим часом?