Укр Рус
24 Канал Новини України Дощі триватимуть, а вітер посилиться: погода в Україні на 29 жовтня
28 жовтня, 15:59
3

Дощі триватимуть, а вітер посилиться: погода в Україні на 29 жовтня

Дар'я Смородська

У середу, 29 жовтня, погода в Україні буде хмарною з дощами в кількох областях. Температура буде осінньою, поки що заморозків синоптики не прогнозують.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Опалювальний сезон 2025: в яких містах України вже ввімкнули тепло 

Якою буде погода в Україні 29 жовтня?

29 жовтня пронозується хмарне небо з проясненнями. Помірний дощ удень очікується на Сході, Півночі та центрі країни. Уночі опади будуть в Закарпатській області.

Вітер прогнозують переважно з південно-західного напрямку, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями будуть пориви до 15 – 20 метрів за секунду. 

Уночі температура повітря буде +2…+7 градусів, а вдень прогріється до 8 – 13 градусів тепла. На Закарпатті та півдні країни синоптики прогнозують +16 градусів. 

Ніч в Карпатах може минути з помірними опадами переважно у вигляді снігу. Вдень там прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Пориви вітру в горах можуть сягати 17 – 22 метрів за секунду. Температура вночі очікується від 1 градусу тепла до 3 градусів морозу, удень буде +1…+6 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +10...+12;

  • Ужгород +13...+15;

  • Львів +10...+12;

  • Івано-Франківськ +10...+12;

  • Тернопіль +10...+12;

  • Чернівці +10...+12;

  • Хмельницький +10...+12;

  • Луцьк +10...+12;

  • Рівне +10...+12;

  • Житомир +10...+12;

  • Вінниця +10...+12;

  • Одеса +14...+16;

  • Миколаїв +14...+16;

  • Херсон +13...+15;

  • Сімферополь +13...+15;

  • Кропивницький +10...+12;

  • Черкаси +10...+12;

  • Чернігів +9...+11;

  • Суми +9...+11;

  • Полтава +10...+12;

  • Дніпро +10...+12;

  • Запоріжжя +13...+15;

  • Донецьк +11...+12;

  • Луганськ +10...+12;

  • Харків +9...+11.


Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозують найближчим часом?

  • Наприкінці жовтня в Україну накриють дощі та шквали, але місцями температура повітря буде підійматися до 18 градусів тепла. Загалом до кінця місяця температурні показники коливатимуться від 7 до 17 градусів, залежно від регіону. Місцями можливі тумани.

  • Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що найближчим часом в Україні не варто очікувати заморозків чи снігопадів.

  • Метеорологиня Віра Балабух прогнозує, що зими в Україні стануть ще теплішими та коротшими – погода в грудні – лютому все частіше нагадуватиме весну чи осінь.