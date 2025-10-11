Погода в Украине в течение субботы, 11 октября, и воскресенья, 12 октября, в основном так и в дальнейшем будет оставаться облачной. В то же время ожидаются незначительные осадки по территории почти всех областей страны.

Значительных температурных колебаний не ожидается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

Какую погоду прогнозируют на выходных?

По данным синоптика, температурный фон начнет постепенно снижаться. Из-за малоактивных атмосферных фронтов стоит ожидать незначительные, а местами умеренные дожди. Кроме вышеупомянутого, также возможен порывистый ветер.

У субботу, 11 октября, в западных областях будут небольшие, местами умеренные дожди, возможен туман. Ветер будет северо-западный – от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура будет +2 – +7, а днем – +8 – +13.

В северных областях ожидается умеренный дождь, днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +4 – +9, днем +9 – +14.

В то же время в центральных областях страны будет дождливая и пасмурная погода. Ветер северо-западного направления, скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью предполагается в пределах +6 – +11, днем +9 – +14.

В южных регионах пройдут дожди, в Крыму местами значительные, возможны грозы. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении, скоростью от 7 до 12 метров в секунду, в Одесской области днем местами будет усиливаться до 20.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +7 – +12, днем +9 – +14\, в Крыму ожидается до +16 градусов. В свою очередь в восточных областях прогнозируют незначительные, а в Харьковской местами умеренные, дожди.

Согласно прогнозу, в этих регионах ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Там температура воздуха ночью составит +7 – +12, в дневные часы +9 – +14.

У воскресенье, 12 октября, в западных регионах страны ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Впрочем, только вечером в районе Полесья и в северо-западных областях снова прогнозируют осадки.

Там ветер будет двигаться в западном и северо-западном направлениях, скоростью от 5 до 10 метров в секунду, на Закарпатье он будет переменным, скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет +4 – +9, днем +10 – +16.

В северных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер будет западный и северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров за секунду. Температура воздуха ночью составит +3 – +8, днем +10 – +15.

В центральных регионах ночью ожидается незначительный дождь только ночью. Ветер в основном будет западного направления, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4 – +9, днем +11 – +16.

В то же время в южных областях и Крыму местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью составит +6 – +11, днем +12 – +17.

В восточной части ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западного направления, скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в пределах +6 – +11, днем +12 – +17.

Что ожидать от погоды в ближайшее время?