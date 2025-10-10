Синоптики сообщают о длительной облачной погоде с осадками на Львовщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский Гидрометеорологический центр.

Какой будет погода во Львовской области на этой неделе?

Утренняя температура 10 октября на Львовщине составила 10 градусов тепла, относительная влажность – 93%.

В течение дня температура воздуха в области будет колебаться от +5 до +12. Во Львове ожидается +9 – +11. Наблюдается сильный северо-западный ветер с порывами 15–20 метров в секунду.

Синоптики советуют приготовить зонты и резиновые сапожки. А также просят учитывать сильные порывы ветра.

Небольшие прояснения специалисты прогнозируют в воскресенье и понедельник, однако дожди и облачность сохранятся как минимум до среды, 15 октября.

