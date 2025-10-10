Синоптики повідомляють про тривалу хмарну погоду із опадами на Львівщині. Про це пише 24 Канал із посиланням на Український Гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Коли дощів в Україні стане менше

Якою буде погода у Львівській області цього тижня?

Ранкова температура 10 жовтня на Львівщині становила 10 градусів тепла, відносна вологість – 93%.

Протягом дня температура повітря в області коливатиметься від +5 до +12. У Львові очікується +9 – +11. Спостерігається сильний північно-західний вітер з поривами 15–20 метрів на секунду.

Синоптики радять приготувати парасолі та гумові чобітки. А також просять враховувати сильні пориви вітру.

Невеликі прояснення фахівці прогнозують у неділю та понеділок, проте дощі та хмарність утримаються щонайменше до середи, 15 жовтня.

Який прогноз погоди на осінь в Україні?