Погода в Україні протягом суботи, 11 жовтня, та неділі, 12 жовтня, здебільшого так і надалі залишатиметься хмарною. Водночас очікуються незначні опади по території майже всіх областей країни.

Значних температурних коливань не очікується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Яку погоду прогнозують на вихідних?

За даними синоптика, температурний фон почне поступово знижуватися. Через малоактивні атмосферні фронти варто очікувати незначні, а місцями помірні дощі. Крім вищезгаданого, також можливий поривчастий вітер.

У суботу, 11 жовтня, у західних областях будуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливий туман. Вітер буде північно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі температура буде +2 – +7, а вдень – +8 – +13.

У північних областях очікується помірний дощ, вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-західний, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +4 – +9, вдень +9 – +14.

Водночас у центральних областях країни буде дощова та похмура погода. Вітер північно-західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі передбачається в межах +6 – +11, вдень +9 – +14.

У південних регіонах пройдуть дощі, у Криму подекуди значні, можливі грози. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, на Одещині вдень місцями посилюватиметься до 20.

Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +7 – +12, вдень +9 – +14\, у Криму очікується до +16 градусів. Своєю чергою у східних областях прогнозують незначні, а у Харківській місцями помірні, дощі.

Згідно з прогнозом, у цих регіонах вітер рухатиметься у північно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Там температура повітря вночі становитиме +7 – +12, в денні години +9 – +14.

У неділю, 12 жовтня, у західних регіонах країни вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень переважно без опадів. Утім, лише ввечері в районі Полісся та у північно-західних областях знову прогнозують опади.

Там вітер рухатиметься у західному та північно-західному напрямках, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, на Закарпатті він буде змінним, швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Температура вночі буде +4 – +9, вдень +10 – +16.

У північних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вітер буде західний і північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +3 – +8, вдень +10 – +15.

У центральних регіонах вночі очікується незначний дощ лише вночі. Вітер здебільшого буде західного напрямку, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4 – +9, вдень +11 – +16.

Водночас у південних областях та Криму місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер буде північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +6 – +11, вдень +12 – +17.

У східній частині вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західного напрямку, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в межах +6 – +11, вдень +12 – +17.

Що очікувати від погоди найближчим часом?