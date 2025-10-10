Небо над усією Україною буде вкрите хмарами. Стовпчик термометра в усіх областях показуватиме майже однакову температуру, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Яка погода буде 11 жовтня?
Невеликий дощ йтиме по всій країні. Пориви вітру становитимуть 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у південно-західній частині місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Середня температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 9 до 14 градусів.
Зверніть увагу! 10 – 12 жовтня, внаслідок опадів, у басейні Південного Бугу (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська області) продовжуватимуться підвищення рівнів води на 0,2 – 0,4 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.
Яка температура в обласних центрах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +10...+12;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +14...+16;
- Донецьк +13...+15;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +12...+14.
Погода 11 жовтня 2025 року / Фото Укргідрометцентр
Що відомо про погоду в Україні найближчими днями?
- В Україні до кінця тижня 12 жовтня і надалі продовжуватимуться дощі. Однак обсяг опадів у більшості областей поступово зменшуватиметься протягом вихідних.
- Вже з понеділка, 13 жовтня, очікуються похолодання у кількох регіонах. У Волинській та Рівненській областях буде від 7 до 9 градусів тепла вдень. У Львівській, Чернігівській і Сумській областях – від 8 до 10 градусів тепла вдень.
- Зауважимо, що теплопостачання в країні увімкнуть тоді, коли середньодобова температура протягом 3 діб поспіль становитиме 8 градусів тепла за Цельсієм.