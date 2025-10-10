Небо над всей Украиной будет покрыто облаками. Столбик термометра во всех областях будет показывать почти одинаковую температуру, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также На Львовщину надвигаются затяжные дожди: когда ждать прояснений

Какая погода будет 11 октября?

Небольшой дождь будет идти по всей стране. Порывы ветра составят 7 – 12 метров в секунду. Днем в юго-западной части местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Средняя температура ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, а днем – от 9 до 14 градусов.

Обратите внимание! 10 – 12 октября, в результате осадков, в бассейне Южного Буга (Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Одесская, Николаевская области) будут продолжаться повышения уровней воды на 0,2 – 0,4 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Какая температура в областных центрах?

Киев +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +11...+13;

Винница +10...+12;

Одесса +14...+16;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +10...+12;

Полтава +11...+13;

Днепр +12...+14;

Запорожье +14...+16;

Донецк +13...+15;

Луганск +14...+16;

Харьков +12...+14.

Погода 11 октября 2025 года / Фото Укргидрометцентр

Что известно о погоде в Украине в ближайшие дни?