Дневные морозы в некоторых областях и сильные шквалы на Юге: какой будет погода на выходных

Погода в Украине в течение выходных 6 – 7 декабря по большей части будет сухой. Существенных осадков по областям не предвидится, местами возможен лишь порывистый ветер.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода на выходных?

Суббота, 6 декабря

В западных областях погода будет облачной и без осадков, только возможен туман. Температура воздуха ночью будет -1...+4 градусов, в дневное время она составит +2...+7 градусов, на Закарпатье ожидается +8...+10 градусов.

В северных областях погода также будет сухой и без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут 3...+2 градусов, в дневное время температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+4 градусов.

В центральных областях тоже ожидается сухая погода без осадков. В течение ночи температура воздуха составит в диапазоне -2...+3 градусов. В дневное время она будет колебаться в пределах +1...+6 градусов.

В южных областях и в Крыму будет сухо и без осадков, возможны шквалы до 20 метров в секунду. Температура ночью будет +1...+6 градусов, днем – +4...+9 градусов. В Крыму ожидается +9...+11 градусов местами.

В восточных областях погода будет переменно облачной и также без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит -3...+2 градусов, в дневное время столбики термометров покажут +1...+6 градусов.

Воскресенье, 7 декабря

В западных регионах погода будет облачной, возможны туманы, но осадков не будет. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, в дневные часы она составит в диапазоне +2...+7 градусов.

В северных регионах также ожидается погода без дождей. В течение ночи температура воздуха будет в пределах -3...+2 градусов. Днем также возможны морозы, согласно прогнозу, в этой части ожидается -1...+4 градусов.

В центральных регионах погода также будет сухой. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -2...+3 градусов. В течение дня для этих областей синоптик прогнозирует +2...+7 градусов.

В южных регионах и Крыму до сих пор будет бушевать ветер, местами возможны шквалы до 22 метров в секунду. В ночное время температура воздуха будет +1...+6 градусов, в течение дня она составит +3...+8 градусов.

В восточных областях также ожидается отсутствие осадков. Температура воздуха ночью снова несколько снизится и составит в пределах -2...+3 градусов. В дневные часы она будет колебаться в пределах +1...+6 градусов.

