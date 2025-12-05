Денні морози у деяких областях та сильні шквали на Півдні: якою буде погода на вихідних
- На вихідних 6 – 7 грудня в Україні очікується суха погода без істотних опадів, лише місцями можливий поривчастий вітер.
- Температури в різних регіонах коливатимуться від -3 до +11 градусів, з найтеплішими умовами на Закарпатті та в Криму.
Погода в Україні протягом вихідних 6 – 7 грудня здебільшого буде сухою. Істотних опадів по областях не передбачається, місцями можливий лише поривчастий вітер.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Якою буде погода на вихідних?
Субота, 6 грудня
У західних областях погода буде хмарною та без опадів, лише можливий туман. Температура повітря вночі буде -1...+4 градусів, у денний час вона становитиме +2...+7 градусів, на Закарпатті очікується +8...+10 градусів.
У північних областях погода також буде сухою та без опадів. У нічні години стовпчики термометрів покажуть 3...+2 градусів, у денний час температура повітря коливатиметься в межах -1...+4 градусів.
У центральних областях теж очікується суха погода без опадів. Протягом ночі температура повітря становитиме в діапазоні -2…+3 градусів. У денний час вона коливатиметься у межах +1…+6 градусів.
У південних областях та у Криму буде сухо та без опадів, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі буде +1...+6 градусів, вдень – +4...+9 градусів. У Криму очікується +9...+11 градусів місцями.
У східних областях погода буде мінливо хмарною та також без опадів. Температура повітря у нічні години становитиме -3…+2 градусів, у денний час стовпчики термометрів покажуть +1…+6 градусів.
Неділя, 7 грудня
У західних регіонах погода буде хмарною, можливі тумани, але опадів не буде. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -1…+4 градусів, у денні години вона становитиме в діапазоні +2…+7 градусів.
У північних регіонах також очікується погода без дощів. Протягом ночі температура повітря буде в межах -3...+2 градусів. Вдень також можливі морози, згідно з прогнозом, у цій частині очікується -1...+4 градусів.
У центральних регіонах погода також буде сухою. Температура повітря у нічний час коливатиметься в межах -2...+3 градусів. Протягом дня для цих областей синоптик прогнозує +2...+7 градусів.
У південних регіонах та Криму досі вируватиме вітер, подекуди можливі шквали до 22 метрів за секунду. У нічний час температура повітря буде +1...+6 градусів, протягом дня вона становитиме +3...+8 градусів.
У східних областях також очікується відсутність опадів. Температура повітря уночі знову дещо знизиться і становитиме в межах -2…+3 градусів. У денні години вона коливатиметься в межах +1…+6 градусів.
Що прогнозували синоптики раніше?
Погода в Україні протягом найближчих кількох діб не зазнає значних змін. Для деяких регіонів синоптики прогнозували нічні морози. Також були попередження про можливі сильні пориви вітру.
Загалом погода протягом першої декади місяця, тобто з 1 по 10 грудня, буде хмарною та супроводжуватиметься туманами. Температура повітря здебільшого буде плюсовою, сильних морозів не буде.