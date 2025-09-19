Последняя неделя тепла: стало известно, когда в Украину придет похолодание
- До 24 сентября в Украине сохранится теплая погода с температурами +20...+25, на юге до +29.
- После 25 сентября ожидается похолодание из-за поступления более холодного воздуха с севера и северо-запада.
На этой неделе в Украине все еще будет сохраняться теплая погода. Однако дальше нас ждет похолодание.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи в эфире Ранок.LIVE.
Когда в Украине упадет температура?
Так, минимум до 24 сентября в Украине будет удерживаться теплая погода благодаря антициклону и теплой воздушной массе.
Температура днем будет на уровне +20...+25, на юге местами термометры будут показывать до +29. Особенно тепло будет в ближайшие выходные, 21 и 22 сентября. Такая погода будет вплоть до следующей среды.
Но после 25-го ожидается изменение синоптической ситуации – с севера и северо-запада может поступить холодный воздух, что приведет к снижению температуры,
– указала Птуха.
Будет ли в Украине снег?
У комментарии 24 Каналу Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии рассказал, что начиная с 24 сентября ожидается изменение погодных условий. Температура существенно снизится, прогнозируются умеренные осадки в виде дождя. В высокогорье Карпат возможно выпадение снега и мокрого снега.
Синоптик Наталья Птуха, также также комментируя снег, отметила, что атмосфера очень подвижна и изменчива. Сейчас можно говорить лишь о наличии определенной тенденции.
Однако уже сейчас термометры в Карпатах местами показывают минусовую температуру. Как рассказали в ГСЧС, 18 сентября на горе Поп Иван Черногорский похолодало до -2 градусов.