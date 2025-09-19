На этой неделе в Украине все еще будет сохраняться теплая погода. Однако дальше нас ждет похолодание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи в эфире Ранок.LIVE.

Когда в Украине упадет температура?

Так, минимум до 24 сентября в Украине будет удерживаться теплая погода благодаря антициклону и теплой воздушной массе.

Температура днем будет на уровне +20...+25, на юге местами термометры будут показывать до +29. Особенно тепло будет в ближайшие выходные, 21 и 22 сентября. Такая погода будет вплоть до следующей среды.

Но после 25-го ожидается изменение синоптической ситуации – с севера и северо-запада может поступить холодный воздух, что приведет к снижению температуры,

– указала Птуха.

Будет ли в Украине снег?