Цього тижня в Україні все ще зберігатиметься тепла погода. Проте далі на нас чекає похолодання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи в ефірі Ранок.LIVE.

Коли в Україні впаде температура?

Так, щонайменше до 24 вересня в Україні утримуватиметься тепла погода завдяки антициклону та теплій повітряній масі.

Температура вдень буде на рівні +20…+25, на півдні місцями термометри показуватимуть аж до +29. Особливо тепло буде найближчими вихідними, 21 та 22 вересня. Така погода буде аж до наступної середи.

Але після 25-го очікується зміна синоптичної ситуації – з півночі та північного заходу може надійти холодніше повітря, що призведе до зниження температури,

– вказала Птуха.

Чи буде в Україні сніг?