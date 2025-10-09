Где и когда будут дожди и похолодание ниже 10 градусов
- Скоро в части областей ожидается всего от 7 до 9 градусов тепла днем.
- В большинстве областей будут продолжаться незначительные дожди, но есть и исключения.
Вскоре в части западных и некоторых центральных областях ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся на сразу несколько градусов.
Также возможны незначительные дожди в большинстве регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Когда будет холод?
По данным Укргидрометцентра, уже в понедельник, 13 октября, в Волынской и Ровенской областях ожидается от 7 до 9 градусов тепла днем. Во Львовской и Черниговской и Сумской областях будет от 8 до 10 градусов тепла днем.
В Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла. Впрочем, несмотря на это, в других регионах ситуация с показателями температуры будет несколько лучше.
Если по состоянию на 9 октября на юге сохранялось от 16 до 20 градусов тепла, то уже 13 октября температура будет колебаться от 14 до 16 градусов тепла. В то же время в большинстве областей пройдут незначительные дожди, за исключением восточных.
Прогноз погоды на 13 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ожидать в октябре в целом?
- В октябре ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, что примерно в пределах нормы. В целом это переходный месяц, и погода может быть влажной или засушливой, в зависимости от синоптических процессов.
- Ранее сообщалось, что средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы, согласно анализу температурных показателей прошлых лет.
- В целом первая декада октября в Украине достаточно прохладная. Вторая декада октября будет в пределах нормы. А вот определенное повышение температуры можно ожидать в третьей декаде месяца, то есть после 20-х чисел октября.