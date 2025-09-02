Сегодня, 2 сентября, во Львове проходит прощание с Андреем Парубием в Соборе святого Юра. На чин похорон пришло много львовян, а также представители власти.

Об этом с места событий рассказала журналистка 24 Канала Зоряна Казмирук, заметив, что не все люди смогли зайти в церковь. Далее чин похорон двинется к центру города.

Как проходит чин похорон Андрея Парубия?

По словам журналистки, на прощание с Парубием во Львов приехали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, бывший президент Петр Порошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, нардеп Алексей Гончаренко, Александр Турчинов, Юрий Луценко и Юлия Тимошенко.

Коллеги Парубия на похоронах / Фото Маргариты Волошиной, 24 Канал, BBC и hromadske

Казмирук отметила, что в соборе находятся друзья Парубия и местные жители.

"Это потеря на уровне Ирины Фарион. Парубий есть в одном ряду с теми, кто внес огромный вклад в нашу государственность, в обретение независимости и ее отстаивание. Он был "командиром" во времена Революции Достоинства, взял на себя всю ответственность за Майдан", – сказал Тарас Пахолюк, депутат первого демократического созыва Львовского областного совета.

Журналистка отметила, что пришло настолько много людей, что не все поместились внутрь храма. Многие люди стоят на улице или за пределами территории церкви.

Впоследствии церемония захоронения двинется на Площадь Рынок, где состоится общегородская церемония. Похоронят Парубия на Лычаковском кладбище.

Убийство Андрея Парубия: кратко