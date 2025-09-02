Сьогодні, 2 вересня, у Львові відбувається прощання з Андрієм Парубієм у Соборі святого Юра. На чин похорону прийшло багато львів'ян, а також представники влади.

Про це з місця подій розповіла журналістка 24 Каналу Зоряна Казмірук, зауваживши, що не всі люди змогли зайти до церкви. Далі чин похорону рушить до центру міста.

Як проходить чин похорону Андрія Парубія?

За словами журналістки, на прощання з Парубієм до Львова приїхали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, колишній президент Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, нардеп Олексій Гончаренко, Олександр Турчинов, Юрій Луценко та Юлія Тимошенко.

Колеги Парубія на похороні / Фото Маргарити Волошиної, 24 Канал, BBC та hromadske

Казмірук зауважила, що в соборі перебувають друзі Парубія та місцеві жителі.

"Це втрата на рівні Ірини Фаріон. Парубій є в одному ряді з тими, хто вніс величезний внесок в нашу державність, в здобуття незалежності та її відстоювання. Він був "командиром" в часи Революції Гідності, взяв на себе всю відповідальність за Майдан", – сказав Тарас Пахолюк, депутат першого демократичного скликання Львівської обласної ради.

Журналістка зазначила, що прийшло настільки багато людей, що не всі помістились всередину храму. Багато людей стоять на вулиці або за межами території церкви.

Згодом церемонія поховання рушить на Площу Ринок, де відбудеться загальноміська церемонія. Поховають Парубія на Личаківському кладовищі.

