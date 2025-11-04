Удерживаем восточную часть, – военный эксперт назвал задачи Сил обороны возле Покровска
- Россияне усиливают давление на Покровск, сосредоточив там более четверти своей группировки.
- Силы обороны стабильно удерживают восточную часть Покровска, пытаясь избежать окружения и обеспечить логистику.
Россияне усиливают давление на Покровск, но Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию. Для этого туда перебросили элитные подразделения, которые делают все, чтобы враг не смог продвинуться.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что оккупанты на этом направлении сосредоточили более четверти своей группировки. Всего в Украине находятся 720 тысяч российских захватчиков.
Смотрите также Россияне прорываются в Покровске и готовятся к масштабным атакам на другом направлении, – ISW
Какая задача Украины возле Покровска?
На Покровском направлении численность врага составляет примерно 150 – 170 тысяч бойцов. Для штурмовых действий самого города выделили 12 тысяч оккупантов. Это очень серьезные цифры.
Сейчас происходит переброска резервов. Туда зашли спецназовцы ГУР, высадившись на территории, которую российские пропагандисты назвали оккупированной. Также зашли спецназовцы ССО, новых штурмовых войск, Военной службы правопорядка. Подтягиваются отдельные механизированные бригады.
"Задача спецназовцев – обеспечить "горловину", чтобы избежать оперативного окружения. Логистика с двух сторон очень затруднена. К сожалению, есть закрепление россиян на юге и юго-западных окраинах окраинах. Мы стабильно удерживаем восточную часть Покровска", – рассказал Дмитрий Жмайло.
Ситуация возле Покровска: смотрите на карте
В Мирнограде также удалось отбросить россиян, врага фиксируют одиночно на восточных окраинах. Впрочем нельзя говорить, что ситуация там ухудшилась.
Какова ситуация на других участках фронта?
Сложности возникают возле Константиновки, из-за этого потери оккупантов выросли. Но они до сих пор имеют цель начать битву за город.
Напряжение уменьшилось на Сумском направлении, потому что профессиональные подразделения почти вышли. Россияне даже не пытаются улучшать там тактическое положение, также несколько упала активность врага у Лимана.
На Купянском направлении Силы обороны имеют определенные успехи. Они закрпилются на западных окраинах города, поэтому нельзя говорить, что россиянам удалась их операция,
– отметил Дмитрий Жмайло.
Главная задача Силы обороны – как можно дольше вести бои в городской застройке, потому что в таком случае потери россиян значительно больше. А также не допустить окружения наших войск.
Бои возле Покровска: последние новости
- Спецназовцы ГУР 31 октября десантировались в Покровске. Они должны были разблокировать логистику, операцией руководил Кирилл Буданов. Бойцам удалось пробить наземный коридор и присоединить другие силы.
- Владимир Зеленский рассказал, что обороной города руководит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам президента, на это направление направлено главное давление врага. Он добавил, что 50% применений КАБов приходится именно на Покровск.
- Военные отмечают, что враг существенно преобладает в количестве. Это делает ситуацию на Покровском направлении критической, также влияют ошибки в коммуникации между подразделениями, командованием. Из-за ложных рапортов и неправильной оценки ситуации – противник смог продвинуться.