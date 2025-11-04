Утримуємо східну частину, – військовий експерт назвав завдання Сил оборони біля Покровська

Росіяни посилюють тиск на Покровськ, але Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію. Для цього туди перекинули елітні підрозділи, які роблять все, щоб ворог не зміг просунутися.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що окупанти на цьому напрямку зосередили понад чверть свого угруповання. Загалом в Україні перебувають 720 тисяч російських загарбників.

Яке завдання України біля Покровська?

На Покровському напрямку чисельність ворога становить приблизно 150 – 170 тисяч бійців. Для штурмових дій самого міста виділили 12 тисяч окупантів. Це дуже серйозні цифри.

Зараз відбувається перекидання резервів. Туди зайшли спецпризначенці ГУР, висадившись на території, яку російські пропагандисти назвали окупованою. Також зайшли спецпризначенці ССО, нових штурмових військ, Військової служби правопорядку. Підтягуються окремі механізовані бригади.

"Завдання спецпризначенців – забезпечити "горловину", щоб уникнути оперативного оточення. Логістика з двох боків дуже ускладнена. На жаль, є закріплення росіян на півдні та південно-західних околицях. Ми стабільно утримуємо східну частину Покровська", – розповів Дмитро Жмайло.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

У Мирнограді також вдалося відкинути росіян, ворога фіксують поодиноко на східних околицях. Втім не можна говорити, що ситуація там погіршилась.

Яка ситуація на інших ділянках фронту?

Складнощі виникають біля Костянтинівки, через це втрати окупантів зросли. Але вони досі мають ціль почати битву за місто.

Напруга зменшилась на Сумському напрямку, бо професійні підрозділи майже вийшли. Росіяни навіть не намагаються покращувати там тактичне положення, також дещо впала активність ворога біля Лимана.

На Куп'янському напрямку Сили оборони мають певні успіхи. Вони закріплюються на західних околицях міста, тому не можна говорити, що росіянам вдалася їхня операція,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Головне завдання Сил оборони – якнайдовше вести бої у міській забудові, бо в такому випадку втрати росіян значно більші. А також не допустити оточення наших військ.

