В некоторых районах Покровска россияне занимают оборону, – военные о ситуации в городе
- На севере Покровска продолжается зачистка города от оккупантов.
- В Мирнограде замечены россияне на подступах к городу, ведется работа по их ликвидации.
На севере Покровска продолжается активная зачистка города от оккупантов. За последние дни Силы обороны обеспечили условия для усиления наших подразделений дополнительными военными и техникой.
Защитники остановили расширение присутствия оккупантов на севере города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское. Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ, передает 24 Канал.
Что происходит в Покровске и Мирнограде по состоянию на сейчас?
За 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян. Чтобы противодействовать противнику в дальнейшем, к боям привлекают все больше штурмовых подразделений и спецназовцев.
В Мирнограде обстановка остается напряженной, но не угрожающей. Врага в составе около 10 человек заметили на подступах к юго-восточным окраинам города. Сейчас продолжается работа по ликвидации захватчиков. Для обороны города уже поступили дополнительные силы.
Есть четкие планы противодействия врагу и поддерживаем тесную координацию для стабилизации ситуации,
– подытожили в корпусе ДШВ.
По словам офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, в Покровске очень сложная ситуация. Россияне, которые проникли в городскую застройку, пытаются закрепляться и обустраивать наблюдательные пункты. В некоторых районах враг начал занимать оборону
По данным Deep State, российские войска начали обустраивать позиции для операторов дронов и наблюдательные пункты. Это стало возможным благодаря большому количеству пехоты, которая постоянно перемещается между районами, когда ее пытаются выбить.
Какая обстановка на Покровском направлении?
- Как сообщает Институт изучения войны, около 60 процентов Покровска находится под контролем противника.
- Враг продолжает продвигаться в городе, хотя и украинские силы провели успешную десантную операцию.
- Российские власти распространяют сообщения о заблокированных в Покровске и Мирнгограде украинских подразделениях. Президент и Главком эти заявления Кремля опровергает.
- Между тем волонтер и общественный деятель говорит, что ВСУ в районе Покровска оказались в "огневом мешке".
- В 68-й отдельной егерской бригаде заявили, что в Покровске ситуация более, чем критическая. В городе много российских ДРГ, которые трудно уничтожать.