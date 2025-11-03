У деяких районах Покровська росіяни займають оборону, – військові про ситуацію у місті

На півночі Покровська триває активна зачистка міста від окупантів. За останні дні Сили оборони забезпечили умови для підсилення наших підрозділів додатковими військовими та технікою.

Захисники зупинили розширення присутності окупантів на півночі міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське. Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ, передає 24 Канал.

Що коїться у Покровську і Мирнограді станом на зараз?

За 2 листопада українські військові ліквідували у місті 19 росіян. Щоб протидіяти противнику надалі, до боїв залучають дедалі більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.

У Мирнограді обстановка залишається напруженою, але не загрозливою. Ворога у складі близько 10 осіб помітили на підступах до південно-східних околиць міста. Наразі триває робота з ліквідації загарбників. Для оборони міста вже надійшли додаткові сили.

Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації,

– підсумували у корпусі ДШВ.

За словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, у Покровську дуже складна ситуація. Росіяни, які проникли у міську забудову, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти. У деяких районах ворог почав займати оборону

За даними Deep State, російські війська почали облаштовувати позиції для операторів дронів і спостережні пункти. Це стало можливим завдяки великій кількості піхоти, яка постійно переміщується між районами, коли її намагаються вибити.

Яка обстановка на Покровському напрямку?