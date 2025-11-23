Враг в несколько раз усилил атаки на севере Украины: карта боев 23 ноября

Россияне пытаются наступать на разных направлениях фронта. Самые горячие бои идут в Донецкой области. В последнее время враг усилил штурмы в Запорожье и Сумской области.

За прошедшие сутки произошло 162 боевых столкновения, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Россияне очень близки к окончательному захвату Покровска и Мирнограда, – ISW

Где шли ожесточенные бои на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 19 боевых столкновений.

Заметим, что за 21 ноября на этих направлениях произошло 20 боев. Ранее здесь фиксировали меньше российских атак за день. Обычно от одной до десяти.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 4 четыре атаки противника вблизи Волчанска, Лимана и Синельниково.

Защитники отбили атаки врага возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Петропавловки и Купянска.

Силы обороны остановили окупантов возле Петропавловки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 2 раза, пытаясь продвинуться вблизи населенного пункта Новоселовка.

Противник дважды атаковал возле Новоселовки: смотрите на карте

На Славянском направлении наши защитники отбили 10 штурмов оккупационных войск в районах Серебрянки, Северска, Свято-Покровского, Пазено и Дроновки.

Россияне штурмовали в районе Дроновки: смотрите на карте

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили один вражеский штурм в направлении населенного пункта Константиновка.

Россияне пытались продвинуться в направлении Константиновки: смотрите на карте

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка, Щербиновка, Яблоновка, Иванополье, Степановка и в направлении населенного пункта Миколайполье.

Захватчики атаковали в направлении Миколайполья: смотрите на карте

На Покровском направлении произошло 40 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Мирноград, Никаноровка, Котлиное, Удачное, Новоподгороднее, Покровск, Ровно, Зверево, Новопавловка, Молодецкое, Дачное и Филиал.

Россияне штурмовали в Новоэкономичном: смотрите на карте

Оккупанты пытались прорваться у Красногорского: смотрите на карте

На Александровском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Сосновка, Вербовое, Привольное, Березовое, Степное, Красногорское, Алексеевка, Егоровка и Злагода.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 18 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Яблочное, Затишье, Варваровка, Прилуки, Гуляйполе, Малиновка, Высокое.

Бои шли у Яблочного: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг 3 раза пытался продвинуться вперед на позиции наших подразделений в районах Малой Токмачки, Приморского и Степногорска.

Россияне были активны в районе Степногорска: смотрите на карте

На Приднепровском направлении агрессор совершил 3 безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений вблизи Антоновского моста.

Противник штурмовал возле Антоновского моста: смотрите на карте

Последние новости с фронта