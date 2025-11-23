Ворог у кілька разів посилив атаки на півночі України: карта боїв 23 листопада

Росіяни намагаються наступати на різних напрямках фронту. Найгарячіші бої точаться на Донеччині. Останнім часом ворог посилив штурми на Запоріжжі та Сумщині.

Упродовж минулої доби відбулося 162 бойових зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Де точилися запеклі бої на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося 19 бойових зіткнень.

Зауважимо, що за 21 листопада на цих напрямках відбулося 20 боїв. Раніше тут фіксували менше російських атак за день. Зазвичай від однієї до десяти.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника поблизу Вовчанська, Лиману та Синельникового.

На Куп'янському напрямку відбулося 7 атак окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп'янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 2 рази, намагаючись просунутися поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов'янському напрямку наші захисники відбили 10 штурмів окупаційних військ у районах Серебрянки, Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Дронівки.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили один ворожий штурм у напрямку населеного пункту Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка, Іванопілля, Степанівка та в напрямку населеного пункту Миколайпілля.

На Покровському напрямку відбулося 40 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 16 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське, Олексіївка, Єгорівка та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 18 атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Малинівка, Високе.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районах Малої Токмачки, Приморського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив 3 безрезультатні спроби наблизитися до позицій українських підрозділів поблизу Антонівського мосту.

