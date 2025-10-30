Есть ли "блокировка" ВСУ в Покровске: Генштаб сделал заявление

Владимир Путин заявил об окружении украинских сил в Покровске и Мирнограде. В Группировке войск "Восток" отреагировали.

"Блокировки" врагом наших Сил обороны в Покровске нет. Это лишь заявления российской пропаганды, которые не соответствуют действительности. Оккупационная армия противника действительно усиливает давление на Покровском направлении, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В Покровске ситуация остается сложной и динамичной. Отдельные группы вражеской пехоты инфильтрируются в город Покровск и пытаются перемещаться и накапливаться в этом населенном пункте. В городе проводятся ударно-поисковые действия. Эти вражеские подразделения и отдельные пехотинцы уничтожаются нашими воинами. Наращиваются силы и средства для поиска и уничтожения противника, в частности увеличивается количество средств беспилотных систем.

Только за минувшие сутки 29 октября украинские воины из состава 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали непосредственно в Покровске 13 оккупантов. Четыре из них – у стелы, что на въезде в город в северо-западной части. Логистика в город затруднена из-за вражеских FPV, однако не прервана. Используются различные средства противодействия, защиты и поддержки логистических путей. Силы обороны Украины продолжают зачистку Покровска от российских захватчиков", – говорится в заявлении Группировки войск "Восток".