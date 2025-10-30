Чи є "блокування" ЗСУ у Покровську: Генштаб зробив заяву

Володимир Путін заявив про оточення українських сил у Покровську та Мирнограді. В Угрупованні військ "Схід" відповіли, яка насправді ситуація на цих ділянках фронту.

Увечері 30 жовтня з'явилася заява Угруповання військ "Схід". У ній стверджується, що оточення ЗСУ у Покровську немає. Це лише чергова вигадка російської пропаганди, передає 24 Канал.

Що ж насправді відбувається у Покровську і Мирнограді?

"Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті. У місті проводяться ударно-пошукові дії. Ці ворожі підрозділи та окремі піхотинці знищуються нашими воїнами. Нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення противника, зокрема збільшується кількість засобів безпілотних систем.

Лише за минулу добу 29 жовтня українські воїни зі складу 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували безпосередньо у Покровську 13 окупантів. Чотири з них – біля стели, що на в'їзді до міста в північно-західній частині. Логістика до міста ускладнена через ворожі FPV, проте не перервана. Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони України продовжують зачистку Покровська від російських загарбників", – йдеться у заяві Угруповання військ "Схід".