Позор для Путина: военные разобрали, почему боев в Покровске стало меньше и что дальше готовит враг

Россияне уменьшили активность в Покровске. Американские аналитики утверждают, что можно говорить об определенном успехе украинских военных на этом направлении. Это подтверждают и сами украинские бойцы и эксперты.

В Институте изучения войны подтвердили, что Силы обороны удерживают позиции во всем Покровске, а враг контролирует лишь часть города. Сейчас темпы штурмовых действий уменьшились. Специально для 24 Канала военные и эксперты разобрали, что изменилось на Покровском направлении, почему Путин уже потерпел большое поражение и к чему стоит готовиться в дальнейшем.

Смотрите также Был ли готов Покровск к обороне, как россияне прорвались в город и есть ли угроза его потери: интервью командира 1-го ОШП "Перуна"

Почему количество штурмов возле Покровска уменьшилось?

Украинское военное командование с частыми визитами находится непосредственно в зоне боевых действий, работая над усилением группировок. Все это делается для стабилизации ситуации на тяжелых участках фронта, объяснил военнослужащий ВСУ Александр Бабак. В конце концов, это дает свои результаты.

Количество штурмовых действий постоянно разное на Покровском направлении. Уменьшение штурмовых действий может свидетельствовать только об одном – враг понес большие потери и, возможно, перегруппировывается и ищет новые резервы,

– объяснил Бабак.

Хотя это не означает, что россияне прекратят попытки пробиваться в город, однако Силы обороны будут уничтожать их и удерживать позиции до тех пор, пока это будет иметь военную целесообразность.

"Потери врага растут. За последний год россияне потеряли 360 тысяч человек, за октябрь – 31 тысячу. Это невероятная цифра, но потеряв столько людей они не достигли ни одной стратегической задачи. Даже на Покровском направлении, несмотря на тяжелые бои, нет никакого окружения наших подразделений", – подчеркнул военный.

Ситуация на Покровском направлении: посмотрите карту

К тому же боец ВСУ добавил, что осложненная логистика – проблема не только украинских сил, но и российских. В частности, это касается и Покровска.

Важно! Представитель Генштаба майор Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны провели ротацию и эвакуацию раненых в Мирнограде и Покровске. По его словам, логистика в Мирноград действительно затруднена, но не говорится о полном контроле россиян над украинскими путями снабжения или оперативное окружение города.

Военный также поделился, что за последнюю неделю в окрестностях и в самом городе было уничтожено почти 700 оккупантов. Работа продолжается.

Изменения под Покровском: смотрите видео

Покровск – политический крах Путина

Покровское направление действительно стало местом крайне напряженных боев, однако удачное планирование помогло избежать катастрофы. Российская пропаганда, хоть пыталась, навязать мнение, что Покровск якобы уже упал, однако как вражеские тезисы, так и вражеские планы потерпели крах.

Военный обозреватель Иван Тимочко заметил, что Силам обороны удалось сдержать россиян, которые серьезно нарастили свою группировку на направлении. Там военный контингент врага насчитывал от 110 до 170 тысяч человек.

Даже такими силами они не достигли дедлайна Путина – Герасимова (15 ноября – 24 Канал). Конечно, сам факт сдерживания противника и крах его планов является свидетельством того, что Силы обороны крайне эффективно выполняют свою работу на Покровско-Мирноградском участке,

– подчеркнул Тимочко.

Ситуация на этом участке фронта также имеет весомый политический аспект. Владимир Путин далеко не впервые "захватывал Покровск в кредит". Очередные дедлайны по оккупации города приходилось переносить, ведь российской армии даже большими силами не удалось выполнить задание "сверху".

Вероятно, Путину в очередной раз придется придумывать новую дату.

"Путин потерпел поражение на Покровско-Мирноградской агломерации. Прежде всего политическое, а также информационное. Он хотел показать себя великим генералом, достичь победы, а теперь это будет его позором навсегда. Кроме того, на этом может закончиться и карьера Герасимова", – подчеркнул Тимочко.

Конечно, кому-то придется понести ответственность за провалы у Покровска, и Путин умело может выставить козлом отпущения именно начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Все это стало следствием действий Сил обороны, которые не только сдержали врага, но и не дали им возможности навязать инициативу своего боя.

Провал Путина через Покровск: посмотрите видео

Что дальше планирует враг?

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман объяснил, что россияне провели уже три большие ротации и сейчас проводят небольшие тактические ротации. Это означает, что подразделения, которые вели бои, понесли потери и теперь перегруппировываются, чтобы впоследствии снова вернуться к штурмам.

У россиян много сил и средств, чтобы говорить об истощении. Несколько дней назад было рекордное количество боестолкновений, а сейчас оно существенно уменьшилось. Это не потому, что они истощились, это означает, что они готовятся к новому штурму. Нам надо подготовиться,

– подчеркнул ветеран.

Вероятно, россияне продолжат использовать предыдущую тактику. Будут продолжаться штурмовые действия, попытки просочиться в город. Оккупанты также могут использовать легкомоторную технику – мотоциклы и багги.

"Известно, где могут пролезть те россияне, что уже зашли в Покровск. На карте линия фронта является линией, но на земле – это огневые позиции, между ними малыми группами можно продвигаться. Они прячутся в разрушенных помещениях, подвалах. Мы их ищем и уничтожаем. Но количество тех, кто проник в город не увеличивается, а уменьшается", – заметил Гетман.

Дело в том, что украинское командование серьезно отнеслось к этому вопросу, и бойцы перекрыли возможности для подхода. Россияне планировали, что когда их в городе станет достаточно, они сделают удар изнутри по тому участку защиты, где будет основной удар извне. Таким образом враг планировал "пробить дыру" в украинской обороне.

Сейчас сил для осуществления такого плана у россиян нет.

Как провалился российский план: смотрите видео

Последние новости с Покровского направления