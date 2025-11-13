Россия не контролирует Покровск, оккупанты не окружили ВСУ, – Сирский

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что российские оккупанты сейчас не контролируют город Покровск в Донецкой области. В то же время это направление остается главным в контексте наступления противника.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.

Кто контролирует Покровск?

Александр Сырский поехал на Покровское направление. Вместе с командирами он сконцентрировал внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировал дальнейшие действия.

О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины.

На подступах и в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами россиян, реже – уничтожение легкой вражеской техники.

Поиск и уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении. За последнюю неделю защитники Украины зачистили 7,4 квадратного километра территории Покровского района Донецкой области.

