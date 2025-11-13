Росія не контролює Покровськ, окупанти не оточили ЗСУ, – Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що російські окупанти зараз не контролюють місто Покровськ на Донеччині. Водночас цей напрямок залишається головним у контексті наступу противника.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

Хто контролює Покровськ?

Олександр Сирський поїхав на Покровський напрямок. Разом з командирами він сконцентрував увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланував подальші дії.

Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться,

– заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Він зауважив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України.

На підступах та у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами росіян, рідше – знищення легкої ворожої техніки.

Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останній тиждень захисники України зачистили 7,4 квадратного кілометра території Покровського району Донецької області.

Останні новини про бої за Покровськ: що відомо?