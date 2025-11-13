Росія не контролює Покровськ, окупанти не оточили ЗСУ, – Сирський
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти не контролюють місто Покровськ на Донеччині.
- Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу, тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога.
Головнокомандувач Збройних Сил України заявив, що російські окупанти зараз не контролюють місто Покровськ на Донеччині. Водночас цей напрямок залишається головним у контексті наступу противника.
Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.
Хто контролює Покровськ?
Олександр Сирський поїхав на Покровський напрямок. Разом з командирами він сконцентрував увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланував подальші дії.
Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться,
– заявив Головнокомандувач ЗСУ.
Він зауважив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій ворога, тут зосереджена значна частина його угруповання, що діє на території України.
На підступах та у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами росіян, рідше – знищення легкої ворожої техніки.
Пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останній тиждень захисники України зачистили 7,4 квадратного кілометра території Покровського району Донецької області.
Останні новини про бої за Покровськ: що відомо?
Генштаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації РНБО спростували фейкове відео, поширене російськими пропагандистами, про вихід українських військових з Покровська.
Російська пропаганда згенерувала відео, які показують цю ситуацію нібито з різних ракурсів. Мета подібних роликів – деморалізація українського суспільства та дискредитація ЗСУ.
До слова, військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що ворог поставив перед собою завдання – відкриття нового стратегічного напрямку у Запорізькій області. В районі населених пунктів Покровське, Олександрівка і Гуляйполе.