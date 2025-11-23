Россияне очень близки к окончательному захвату Покровска и Мирнограда, – ISW

Ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на безумное давление оккупантов на украинскую оброну защитникам удается проводить контратаки и отбивать позиции на отдельных направлениях.

Так, по данным Института изучения войны, украинские защитники продвинулись на 2 направлениях, а россияне – на одном, передает 24 Канал.

Где произошли изменения линии фронта?

Геолоцированные кадры за 22 ноября показывают, как российские войска наносят удары по украинским силам на юго-востоке Северска. Это свидетельствует о том, что Силы обороны ранее продвинулись вдоль Донецкой железной дороги в южной части Северска – в районе, где россияне недавно проводили проникновение.

Другие снимки демонстрируют, как российские военные устанавливают свой флаг в северо-восточной части Звановки (юг от Северска), что свидетельствует о недавнем российском продвижении в этом районе.

Геолоцированные кадры за 18 и 19 ноября указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в западную часть Александро-Шультино (на восток от Константиновки).

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация на Покровском направлении?

Оккупанты продолжают попытки захватить Покровск и окружить украинские силы в Мирнограде.

Российские военные блогеры заявили 21 и 22 ноября, что оккупанты захватили Покровск и продвинулись на север от города.

Также они утверждали, что россияне продвинулись вдоль автотрассы Т-0504 Покровск – Мирноград в южной части Ровно (между Покровском и Мирноградом).

По словам блогеров, их войска начали наступление на Мирноград вдоль этой трассы со стороны Ровно и продвинулись в восточной части Мирнограда – предположительно, с целью сковать украинские силы в городе, одновременно сжимая кольцо окружения и перекрывая пути выхода украинских подразделений.

Украинский военнослужащий 21 ноября признал, что Силы обороны "полностью" потеряли Покровск, и отметил, что российские войска пытаются сузить коридор выхода вблизи Мирнограда и Ровно.

Военный добавил, что враг перерезал всю логистику к Мирнограду, и что украинские силы, вероятнее всего, не смогут выйти через единственный узкий коридор, который еще остается открытым.

Российское военное командование продолжает сосредотачивать значительные силы, чтобы замкнуть Покровско-Мирноградский "котел". Это приводит к большим потерям среди российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 ноября, что Россия стянула более 150 000 военнослужащих для наступательных операций в Покровском направлении.

ISW считает, что российские войска очень вероятно завершат захват Покровска и Мирнограда после 21-месячной кампании.

Что происходит на других направлениях фронта?