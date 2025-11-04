Несмотря на жестокие бои спецназовцы противодействуют врагу: видео изнутри Покровска
- В Покровске спецназовцы защищают город от российских оккупантов, проводя разведку и уничтожая врага.
- На видео показано, как тактические группы зачистили от противника городскую застройку.
В Покровске сейчас сосредоточены различные подразделения Сил обороны. На фронте родную землю в частности защищают бойцы Сил специальных операций.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение военных.
Что сейчас происходит в Покровске?
Враг продолжает просачиваться в Покровск. Однако украинские защитники делают все возможное, чтобы россияне не могли захватить город и выполнить преступные приказы Кремля.
Так активные действия для обороны Покровска делали боевые группы специального назначения 3 полка Сил специальных операций. Военные успешно проводят разведку и уничтожают оккупантов. Их обнаруживают в посадках и в домах. Судьба врага после обнаружения – в руках украинских бойцов.
На опубликованном видео спецназовцы показали фрагменты работы одной из таких тактических групп. Они зачистили от врага городскую застройку.
ССО продолжает выполнять специальные действия в городе,
– говорится в сообщении.
Действия бойцов ССО в городской застройке Покровска: смотрите видео
Для чего Россия хочет захватить Покровск?
Россия сосредоточила более четверти своей имеющейся в Украине группировки для того, чтобы быстро захватить Покровск. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал, что оккупанты имеют указание от высшего руководства на захват Покровска и Мирнограда до 15 ноября. Так из Покровска россиянам откроется путь дальше.
По его словам, для защиты от врага Силы обороны должны применить альтернативные модели действий, в частности, привлечь дополнительные подразделения и действовать нестандартно.
Оборона Покровска: последние новости
1 ноября в Покровск на вертолете прибыл десант Главного управления разведки. Они под личным руководством начальника Кирилла Буданова провели в городе операцию по выявлению и обезвреживанию врага.
Несмотря на тяжелые бои, идущие в Покровске украинские защитники смогли отодвинуть российских оккупантов вблизи города, что позволило открыть коридор для логистики. ВСУ стремится разомкнуть кольцо противника.
Покровск является стратегическим городом для обеих сторон. Россиянам нельзя его отдавать, потому что из города открывается плацдарм для дальнейшего наступления на Донбассе.