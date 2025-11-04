Несмотря на жестокие бои спецназовцы противодействуют врагу: видео изнутри Покровска

В Покровске сейчас сосредоточены различные подразделения Сил обороны. На фронте родную землю в частности защищают бойцы Сил специальных операций.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение военных.

Смотрите также "Это наше государство, это наш Восток": Зеленский побывал на Покровском и Добропольском направлениях

Что сейчас происходит в Покровске?

Враг продолжает просачиваться в Покровск. Однако украинские защитники делают все возможное, чтобы россияне не могли захватить город и выполнить преступные приказы Кремля.

Так активные действия для обороны Покровска делали боевые группы специального назначения 3 полка Сил специальных операций. Военные успешно проводят разведку и уничтожают оккупантов. Их обнаруживают в посадках и в домах. Судьба врага после обнаружения – в руках украинских бойцов.

На опубликованном видео спецназовцы показали фрагменты работы одной из таких тактических групп. Они зачистили от врага городскую застройку.

ССО продолжает выполнять специальные действия в городе,

– говорится в сообщении.

Действия бойцов ССО в городской застройке Покровска: смотрите видео

Для чего Россия хочет захватить Покровск?

Россия сосредоточила более четверти своей имеющейся в Украине группировки для того, чтобы быстро захватить Покровск. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал, что оккупанты имеют указание от высшего руководства на захват Покровска и Мирнограда до 15 ноября. Так из Покровска россиянам откроется путь дальше.

По его словам, для защиты от врага Силы обороны должны применить альтернативные модели действий, в частности, привлечь дополнительные подразделения и действовать нестандартно.

Оборона Покровска: последние новости