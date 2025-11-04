Попри жорстокі бої спецпризначенці протидіють ворогу: відео зсередини Покровська

У Покровську наразі зосереджені різні підрозділи Сил оборони. На фронті рідну землю зокрема захищають бійці Сил спеціальних операцій.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення військових.

Що зараз відбувається в Покровську?

Ворог продовжує просочуватися в Покровськ. Однак українські захисники роблять все можливе, щоб росіяни не могли захопити місто й виконати злочинні накази Кремля.

Так активні дії для оборони Покровська робили бойові групи спеціального призначення 3 полку Сил спеціальних операцій. Військові успішно проводять розвідку і знищують окупантів. Їх виявляють у посадках та в будинках. Доля ворога Після виявлення – в руках українських бійців.

На опублікованому відео спецпризначенці показали фрагменти роботи однієї із таких тактичних груп. Вони зачистили від ворога міську забудову.

ССО продовжує виконувати спеціальні дії у місті,

– йдеться в повідомленні.

Дії бійців ССО в міській забудові Покровська: дивіться відео

Для чого Росія хоче захопити Покровськ?

Росія зосередила понад чверть свого наявного в Україні угруповання для того, щоб швидко захопити Покровськ. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, що окупанти мають вказівку від вищого керівництва на захоплення Покровська й Мирнограда до 15 листопада. Так з Покровська росіянам відкриється шлях далі.

За його словами, для захисту від ворога Сили оборони повинні застосувати альтернативні моделі дій, зокрема, залучити додаткові підрозділи й діяти нестандартно.

