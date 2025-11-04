Оккупанты готовят реванш на одном из направлений фронта, –Зеленский

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские контратаки на смежном участке фронта усложняют вражеские попытки окружения Покровска и Мирнограда с севера и северо-востока.

Защитники усиливают давление на Добропольском выступлении. Поэтому противник вынужден распылять силы и не может сконцентрировать основные усилия в районе Покровска, передает 24 Канал.

Что задумали оккупанты в районе Доброполья?

Во время общения с журналистами 3 ноября Владимир Зеленский рассказал, что украинская контрнаступательная операция на Добропольском направлении продолжается. Главком ему доложил, что Силы обороны зачистили еще 2,5 – 3 километра.

По словам президента, очевидно, что Россия потеряла инициативу на этом отрезке фронта. Однако есть все признаки того, враг готовит реванш. Противник уже накапливает силы.

К слову, 2 ноября российский блогер заявил, что украинцы освободили Новое Шахово (к востоку от Доброполья) и что российские войска удерживают позиции не дальше, чем южнее Кучерова Яра (к северо-востоку от Доброполья).

Что происходит на Добропольском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация на Покровском направлении?