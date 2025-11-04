Оккупанты готовят реванш на одном из направлений фронта, –Зеленский
- На Добропольском направлении продолжаются украинские контратаки, которые не позволяют врагу реализовать свои планы относительно Покровска.
- В районе Доброполья противник накапливает силы для реванша.
На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские контратаки на смежном участке фронта усложняют вражеские попытки окружения Покровска и Мирнограда с севера и северо-востока.
Защитники усиливают давление на Добропольском выступлении. Поэтому противник вынужден распылять силы и не может сконцентрировать основные усилия в районе Покровска, передает 24 Канал.
Что задумали оккупанты в районе Доброполья?
Во время общения с журналистами 3 ноября Владимир Зеленский рассказал, что украинская контрнаступательная операция на Добропольском направлении продолжается. Главком ему доложил, что Силы обороны зачистили еще 2,5 – 3 километра.
По словам президента, очевидно, что Россия потеряла инициативу на этом отрезке фронта. Однако есть все признаки того, враг готовит реванш. Противник уже накапливает силы.
К слову, 2 ноября российский блогер заявил, что украинцы освободили Новое Шахово (к востоку от Доброполья) и что российские войска удерживают позиции не дальше, чем южнее Кучерова Яра (к северо-востоку от Доброполья).
Что происходит на Добропольском направлении: смотрите на карте
Какая ситуация на Покровском направлении?
- В Покровске идут тяжелые бои. Большое количество российских ДРГ просачивается в город. 60 процентов населенного пункта находится под контролем оккупантов.
- Чтобы разблокировать логистику украинских подразделений, ГУР осуществило десантную операцию. Спецназовцы проводят стабилизационные действия в городе.
- В конце октября Владимир Путин заявлял, что украинские силы в Покровске и Мирнограде заблокированы. Однако в Киеве это опровергли.
- По словам волонтера и активиста Сергея Стерненко, ВСУ в Покровске оказались в "огневом мешке". Такая ситуация уже была в Авдеевке, Судже и Угледаре.
- Около 170 тысяч военных Россия бросила на захват Покровска.