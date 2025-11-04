Окупанти готують реванш на одному з напрямків фронту, – Зеленський

На Покровському напрямку тривають важкі бої. Українські контратаки на суміжній ділянці фронту ускладнюють ворожі спроби оточення Покровська і Мирнограда з півночі та північного сходу.

Захисники посилюють тиск на Добропільському виступі. Через це противник змушений розпорошувати сили і не може сконцентрувати основні зусилля у районі Покровська, передає 24 Канал.

Що задумали окупанти у районі Добропілля?

Під час спілкування з журналістами 3 листопада Володимир Зеленський розповів, що українська контрнаступальна операція на Добропільському напрямку продовжується. Головком йому доповів, що Сили оборони зачистили ще 2,5 – 3 кілометри.

За словами президента, є очевидним, що Росія втратила ініціативу на цьому відтинку фронту. Однак є усі ознаки того, ворог готує реванш. Противник вже накопичує сили.

До слова, 2 листопада російський блогер заявив, що українці звільнили Нове Шахове (на схід від Добропілля) і що російські війська утримують позиції не далі, ніж південніше Кучерового Яру (на північний схід від Добропілля).

Що відбувається на Добропільському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на Покровському напрямку?