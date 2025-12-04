Бой продолжается: украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска, – Сирский
- Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска, несмотря на "сложный этап обороны".
- Уделено внимание созданию новых логистических маршрутов, эвакуации раненых, контрбатарейной борьбе и противодействию вражеским дронам.
Украина продолжает давать отпор врагу на всех направлениях фронта. Так, украинские войска держат оборону Покровска и его северные районы.
Подробнее о ситуации в Покровско-Мирноградской агломерации рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова ситуация на Покровском направлении?
Главнокомандующий ВСУ заявил, что бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются, а украинские подразделения в дальнейшем удерживают северную часть Покровска.
По словам Сырского, на этом участке сейчас "чрезвычайно сложный этап обороны", поэтому командование работает с каждым подразделением. Силы обороны срывают намерения России сформировать штурмовые группы и обойти защиту городов.
Сырский на совещании с командирами уточнил порядок применения подразделений, обеспечения их продвижения и своевременной ротации.
Для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействия и всестороннего обеспечения привлеченных сил и средств,
– добавил Главнокомандующий ВСУ.
Отмечается, что особое внимание уделили созданию новых логистических маршрутов, эвакуации раненых, а также контрбатарейной борьбе и противодействию вражеским дронам.
Сырский отметил, что командиры ВСУ заботятся о сохранении жизни военных, в отличие от российского командования.
Последние новости с фронта
Военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Путину нечего отчитываться, ведь в 2025 году оккупантам не удалось полностью захватить ни Донецкую, ни Запорожскую области.
По данным ISW, украинские защитники имеют успехи на 4 направлениях фронта. В то же время российские силы продвинулись возле Северска и, вероятно, оккупировали Молодецкое возле Покровска.
В ДШВ сообщили, что на Покровско-Мирноградском направлении ситуация остается тяжелой, но угрозы окружения Мирнограда нет. Однако в городе затруднена логистика.