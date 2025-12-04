Бій триває: українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська, – Сирський
- Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська, попри "складний етап оборони".
- Приділено увагу створенню нових логістичних маршрутів, евакуації поранених, контрбатарейній боротьбі та протидії ворожим дронам.
Україна продовжує давати відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Так, українські війська тримають оборону Покровська та його північні райони.
Детальніше про ситуацію у Покровсько-Мирноградській агломерації розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Бої за Покровськ: експерти розкрили, які райони захопили росіяни і що буде далі
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що бої в Покровсько-Мирноградській агломерації тривають, а українські підрозділи надалі утримують північну частину Покровська.
За словами Сирського, на цій ділянці наразі "надзвичайно складний етап оборони", тому командування працює з кожним підрозділом. Сили оборони зривають наміри Росії сформувати штурмові групи та обійти захист міст.
Сирський на нараді з командирами уточнив порядок застосування підрозділів, забезпечення їх просування та своєчасної ротації.
Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів,
– додав Головнокомандувач ЗСУ.
Зазначається, що окрему увагу приділили створенню нових логістичних маршрутів, евакуації поранених, а також контрбатарейній боротьбі та протидії ворожим дронам.
Сирський наголосив, що командири ЗСУ дбають про збереження життя військових, на відміну від російського командування.
Останні новини з фронту
Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Путін не має що звітувати, адже у 2025 році окупантам не вдалося повністю захопити ані Донецьку, ані Запорізьку області.
За даними ISW, українські оборонці мають успіхи на 4 напрямках фронту. Водночас російські сили просунулися біля Сіверська та, ймовірно, окупували Молодецьке біля Покровська.
У ДШВ повідомили, що на Покровсько-Мирноградському напрямку ситуація залишається важкою, але загрози оточення Мирнограда немає. Проте у місті ускладнена логістика.